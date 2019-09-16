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  • 16.09.2019 08:33
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 09:57

da son dakika petrol gelişmesi! 16 Eylül , , , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... yeni haftaya yukarı yönlü başladı. Petrol fiyatlarındki ani yükseliş nedeniyle yükselişe geçen sabah saatlerinde 5.73 üzerinde işlem gördü. Bu gelişmelerin ardından güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün döviz kurlarında son durum nedir? , ve dolar kuru ne kadar oldu?

Dolar kuru son dakika... Dolar, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine cumartesi günü yapılan saldırının küresel petrol arzını aksatması ve Orta Doğu gerilimlerini artırmasının ardından değer yitirken, güvenli liman varlıklar ve petrol üreten ülkelerin para birimleri değer kazandı. Petrol fiyatları dünya petrol üretiminin yüzde 5'inin durmasına yol açan saldırının ardından yüzde 15'ten fazla yükseldi. Peki, bugün sterlin, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,7261
Satış: 5,7317

EURO
Alış: 6,3418
Satış: 6,3479

STERLİN
Alış: 7,1272
Satış: 7,1629

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