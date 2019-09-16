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  • 16.09.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 22:18

Bankalar promosyon ücretlerini açıkladı! Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Milyonlarca vatandaşın gündeminde banka ücretleri bulunuyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahüt vererek bankalardan anlaşmada belirlenen oranda promosyon alabiliyor. Emeklilerin merakla beklediği promosyon ücretleri bankalar tarafından açıklandı. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların verdiği promosyonlar...

Bankalar emekli promosyon ücretlerini açıklandı!

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş bankalar tarafından emeklilere sunulan promosyon teklifleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Emekliler tarafından bankaların sunduğu avantajlar yakından takip ediliyor. 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankaların tekliflerine göre 900 liraya yakın promosyon veriliyor. İşte bankalar tarafından sunulan promosyon ücretleri...

BANKA PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor.

Bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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