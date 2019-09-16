Öğrenciye burs desteği | Hangi kurum ne kadar burs veriyor? İşte o liste Başarılı gençlere devletin yanı sıra pek çok vakıf ve şirket de destek veriyor. Üniversitelilere bursların aylık tutarı 250 ile 2 bin lira arasında değişiyor. İşte o bursların listesi...

Üniversiteliler için burs başvurusu dönemi başladı. İşte başarılı öğrencilere yönelik imkanlardan bazıları:

● TÜBİTAK: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda belli sıralamada yer alarak, TÜBİTAK'ın belirlediği alanlara yerleşenlere aylık 750-2 bin lira arasında ödeme var. Başvurular Ekim'de başlıyor. HABERİN DEVAMI

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