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Öğrenciye burs desteği | Hangi kurum ne kadar burs veriyor? İşte o liste

Başarılı gençlere devletin yanı sıra pek çok vakıf ve şirket de destek veriyor. Üniversitelilere bursların aylık tutarı 250 ile 2 bin lira arasında değişiyor. İşte o bursların listesi...

Üniversiteliye ayda 2 bin TL
Üniversiteliler için burs başvurusu dönemi başladı. İşte başarılı öğrencilere yönelik imkanlardan bazıları:
TÜBİTAK: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda belli sıralamada yer alarak, TÜBİTAK'ın belirlediği alanlara yerleşenlere aylık 750-2 bin lira arasında ödeme var. Başvurular Ekim'de başlıyor.

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