Memura ayda 487 TL aile yardımı

Ocak'ta memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımları da artacak. Eş yardımına gösterge ve maaş katsayısı artışı yansıyacak. Çocuk ödemesi de maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. Memurların eş ve çocuk yardımları, belirlenen gösterge ve maaş katsayısı çarpılarak hesaplanıyor. Hakem kurulunun 2020 ve 2021 yıllarına yönelik toplu sözleşme kararına göre; maaş katsayısına yüzde 4 artış ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi de 2.134'ten 2.273'e çıkacak. Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4'lük katsayı artışı halen 295,45 lira olan eş yardımını 327,30 liraya çıkaracak.
YAŞA GÖRE FARKLI
Bu tutar, maaş katsayısındaki artış Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 7.46'ya veya beklenti anketine göre yüzde 7.52'ye yükselirse 338 lirayı bulabilecek. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için en az 71,98, enflasyon tahminlerine göre de 74 liraya çıkabilecek. 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar da en az 35,99 liraya, enflasyon tahminlerine göre 37 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenen tutar 433 liradan 487 liraya çıkabilecek.
YAŞA GÖRE FARKLI
Bu tutar, maaş katsayısındaki artış Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 7.46'ya veya beklenti anketine göre yüzde 7.52'ye yükselirse 338 lirayı bulabilecek. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için en az 71,98, enflasyon tahminlerine göre de 74 liraya çıkabilecek. 6 yaş üstü çocuklar için ödenen tutar da en az 35,99 liraya, enflasyon tahminlerine göre 37 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenen tutar 433 liradan 487 liraya çıkabilecek.
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