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Dev yatırımda finale yaklaşıldı

Alman 'in () 1.3 milyar euroluk yatırımı için geri sayım başladı. 'ndan bu yatırım için lehine kararın verildiği bilgisini aldığını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kararın resmen açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.

Dev yatırımda finale yaklaşıldı
Alman Volkswagen'in () 1.3 milyar euroluk yatırımı için geri sayım başladı. 'ndan bu yatırım için lehine kararın verildiği bilgisini aldığını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kararın resmen açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi. Pekcan, "Alman Ticaret Bakanı finale yaklaşıldığını söylüyor. Bakanlar lehimize karar verdiğini söylüyor. Fabrikanın yeri belli" dedi.

22 YIL SONRA BİR İLK
Bakan Pekcan, katıldığı televizyon programında 'in yatırım sürecine ilişkin müjdeyi verdi. Bazı tüyoları Alman Ticaret Bakanlığı'ndan aldıklarını belirten Pekcan, şöyle konuştu: "Türkiye lehinde karar verildi diyorlar bize esasında orada. Ben hemen arıyorum Sayın Varank'ı, 'Biz böyle duyduk diyorum'. 'İnşallah inşallah Sayın Bakanım' diyor. Tabii hepimiz son noktayı bekliyoruz heyecanla. Bakanlıklardan bize verilen bilgiler bu doğrultuda. Aşağı yukarı hatta yöresi bile belli aslında." VW'nin aldığı kararla Türkiye'ye 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş olacak. VW fabrikasında, grup bünyesindeki markalardan Skoda ve Seat için de üretim yapılacak.


HAZAL ATEŞ

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