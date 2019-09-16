Altın fiyatları son dakika... Altın, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine cumartesi günü yapılan saldırının küresel petrol arzını aksatması ve Orta Doğu gerilimlerini artırmasının ardından yükselişe geçti. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, gram altın ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

17 Eylül Salı günü gram altın 275,95 liradan alınırken, 276,01 liradan satılıyor.