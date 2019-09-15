Milyonlarca çalışan için kıdem tazminatı önemli bir güvence. 1 yılı dolduran her çalışan, birikmiş tazminatının hesabını yapıyor. Peki tazminat nasıl hesaplanıyor, kimler alabiliyor? İşte sorularınızın yanıtları:
- Ekonomi
- 15.09.2019
- Gazete
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?
Kıdem tazminatı için işten çıkış şekliniz önemli. Belli durumlarda kendi ayrılan da, işten çıkartılan da alabiliyor. Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmak gerekiyor. Ancak bazı istisnalar da bulunuyor. Peki bu istisnalar neler? Hangi şartlarda çalışan kıdem tazminatını alabiliyor? İşte çalışanlara tazminat rehberi...
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