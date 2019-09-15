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  • 16.09.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 09:12

Kadroya geçen 4D'li taşeron işçi ne kadar? ne zaman? Taşeron işçi

Taşeron arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kadroya geçen taşeron işçileri alabilecek mi? merak ediliyor. ile kadroya geçen taşeron işçileri yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Taşeron işçilerin kadroya geçmeleri ile birlikte alacakları ücret farkı ile ilgili dava sonuçlandı. Mahkeme tarafından verilen karar , işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi? diye araştıranlar için taşeron son dakika haberleri haberimizde.. Bu arada yılın diğer yarısında ödenmesi planlanan üçüncü taksitin ise zamanı belli oldu. Buna göre son ilave tediyeler ise işçilere 13 Aralık 2019 tarihinde ödenecek.

Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi?

Taşeron işçi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Taşeron işçilerin kadroya geçmeleri ile birlikte alacakları ücret farkı ile ilgili dava neticelendi. . Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi? diye araştıranlar için taşeron son dakika haberleri haberimizde.. Bu arada geçtiğimiz günlerde ilgili KHK kararı ile taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 yılı içerisinde üç yıl taksit ile ödenecek olan ilave tediye tarihleri belli olmuştu. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek..

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