Taşeron işçi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Taşeron işçilerin kadroya geçmeleri ile birlikte alacakları ücret farkı ile ilgili dava neticelendi. . Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Kadroya geçen taşeron işçileri ücret farkı alabilecek mi? diye araştıranlar için taşeron son dakika haberleri haberimizde.. Bu arada geçtiğimiz günlerde ilgili KHK kararı ile taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 yılı içerisinde üç yıl taksit ile ödenecek olan ilave tediye tarihleri belli olmuştu. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek..