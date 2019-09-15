Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacağını açıkladı. Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Öte yandan emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakat ile bin adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı alınacak.
- Ekonomi
- 15.09.2019
- Gazete
Bin 300 hakim ve savcı 2 bin 500 polis alınacak
Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacağını açıkladı. Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. İşte Takvim Gazetesi’nin 15 Eylül 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…
Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacağını açıkladı. Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Öte yandan emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakat ile bin adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı alınacak.
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