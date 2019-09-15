Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacağını açıkladı. Başvurular,Öte yandan emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 2ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakat ile bin adli yargı hakim ve savcı adayı,200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı alınacak.