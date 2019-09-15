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17 Eylül Salı günü başlıyor! 3 milyon lira ödül üzerinde ödül dağıtılacak

kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenler, toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödülün sahibi olacak. Yarışmalara 122 ülkeden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

3 milyon lira ödül
TEKNOFEST Havacılık, ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek İstanbul kapsamında 19 yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalara, 122 ülke ve 'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liradan fazla ödül verilecek. Sabit ve döner kanat kategorilerinde düzenlenecek Savaşan (İHA) Yarışması festivalin en yüksek ödüllü etkinliği olacak.




17 Eylül Salı günü başlayacak olan TEKNOFEST'e çok özel yarışmalar yapılacak. Etkinliğe 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.

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