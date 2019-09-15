Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,00 değer kaybetti. Küresel piyasalarda altın fiyatları 1,500 doların üzerine yükselirken, iç piyasada, gram altın fiyatı 273 liraya çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Eylül canlı altın fiyatları... Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında son dakika güncel rakamlar…