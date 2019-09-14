Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.09.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 10:05

da son dakika gelişmesi! 14 Eylül ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Haftaya 5.70'li seviyelerden başlayan , bir önceki kadar kuvvetli faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle önceki gün 5.79 seviyesine kadar yükselmişti. Dolar TCMB faiz kararı sonrası geriledi. Güncel döviz kurları yakından takip ediliyor. Peki, bugün ve ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Eylül güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası düşüşe geçen dolar/TL dün dar bantta hareket etti. Haftanın son işlem günü olan 13 Eylül'de dolar en düşük 5.6533 lira ve en yüksek 5.6904 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında, euro ise en düşük 6.2533 lira ve en yüksek 6.3171 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6827
Satış: 5,6916

EURO
Alış: 6,2833
Satış: 6,3164

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolarda son dakika gelişmesi! 14 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri