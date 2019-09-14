Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrası düşüşe geçen dolar/TL dün dar bantta hareket etti. Haftanın son işlem günü olan 13 Eylül'de dolar en düşük 5.6533 lira ve en yüksek 5.6904 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında, euro ise en düşük 6.2533 lira ve en yüksek 6.3171 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6827

Satış: 5,6916

EURO

Alış: 6,2833

Satış: 6,3164