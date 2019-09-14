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  • 14.09.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 09:35

son durum: 14 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

dalgalı seyrini sürdürüyor. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,00 değer kaybetti. Küresel piyasalarda altın fiyatları 1,500 doların üzerine yükselirken, iç piyasada, fiyatı 273 liraya çıktı. Peki, bugün , gram altın, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Eylül ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... Düğün sezonunun devam etmesi ile birlikte sıklıklara araştırılan altın fiyatları dalgalı seyir izliyor. Merkez Bankası faiz kararının ardından düşüşe geçen altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 0,15 düşüşle 274,60 liradan işlem gördü. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

14 Eylül Cumartesi günü gram altın 272,29 liradan alınırken, 272,34 liradan satılıyor.

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