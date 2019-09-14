Altın fiyatları son dakika... Düğün sezonunun devam etmesi ile birlikte sıklıklara araştırılan altın fiyatları dalgalı seyir izliyor. Merkez Bankası faiz kararının ardından düşüşe geçen altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 0,15 düşüşle 274,60 liradan işlem gördü. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

14 Eylül Cumartesi günü gram altın 272,29 liradan alınırken, 272,34 liradan satılıyor.