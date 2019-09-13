İŞKUR tarafından hayata geçirilecek "İşte anne projesi" ile annelere büyük maddi destek verilecek. "İşte anne projesi" projesiyle 0-15 yaş aralığında çocuğu olan annelere maddi yardım sağlanacak. Şimdi vatandaşlar "İşte anne projesi" projesi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, işsiz annelere harçlık başvuru nasıl yapılır? İşte "İşte anne projesi" hakkında merak edilenler...

İŞKUR İŞSİZ ANNE HARÇLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

İŞKUR işbaşı eğitim programlarına start verdi. Bu programlar içerisinde en önemlilerinden biri de, 'Anne projesi' oldu. İŞKUR vasıtasıyla yürütülen 'İşte Anne Projesi' çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler için büyük fırsatlar sunuyor. Devlet çalışmak isteyen annelere günlük meslek eğitim kurslarında eğitim veriyor. Bu eğitimler sırasında da günlük 80 TL ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine giriyor.