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  • 13.09.2019 21:25
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 21:25

Bakan Albayrak'tan "dengelenme süreci" mesajı

Bakan Albayrak: Dengelenme süreci meyvelerini vermeye devam ediyor. düşüşü ve kararı sonrası piyasa leri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum.

Bakan Albayrak'tan dengelenme süreci mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ekonomideki dengelenme sürecini ele aldı.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımları:

Dengelenme süreci meyvelerini vermeye devam ediyor. düşüşü ve kararı sonrası piyasa leri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum.

Dengelenme dönemi başarılarının başında hiç şüphesiz ekonomimizin kronik sorunlarından cari dengede kırılan tarihi rekor geliyor. 4,4 milyar dolarlık cari fazla, küresel ticaretin türbülanstan geçtiği bu dönemde ekonomimizin ne kadar sağlam adımlarla ilerlediğini ortaya koyuyor.

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