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  • 13.09.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 19:43

Faiz oranlarına peş peşe indirim geliyor! Konut ve taşıt güncel nda son durum nedir?

Konut ve taşıt güncel ndaki son durum Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirim kararıyla birlikte gündemde yer alan konular arasında. Kredi çekecek olan vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Geçtiğimiz süreçte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, TEB gibi bankalar daha önce kredi faiz oranlarında indirim yaptığını açıklamışlardı. Peki, konut ve taşıt güncel kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte güncel oranlar...

Bankalardan faiz oranlarında peş peşe indirim!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararı almasıyla birlikte güncel kredi faiz oranları yüz binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Bugün kararının ardından bankalardan ardı ardına müjdeli haber geliyor. Konut ve taşıt sahibi olmak isteyenler konut ve taşıt güncel kredi faiz oranlarında son durumu merakla araştırılıyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35'e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

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