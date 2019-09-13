Ücretli öğretmenlere indirimli ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, üniversite sınavını kazanamamış gençler ve ücretli öğretmenler için indirimli ulaşım kararı aldı. Daha önce AK Parti grubunun önerisiyle 16 Mayıs'ta kabul edilerek 40 liraya çekilen 'Mavi Kart Öğrenci Aylık Abonman' kartının üniversite sınavını kazanmamış öğrenciler için de aynı şekilde uygulanması talep edildi. Meclise sunulan raporda "Öğretmenler için uygulanan indirimli ulaşım hakkının 'ücretli öğretmen'ler için de uygulanması komisyonlarımızca uygun görülmüştür" denildi. Yapılan oylama sonunda rapor oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Buna göre, üniversiteye hazırlanan öğrenciler 40 lira karşılığında aylık abonman kartlarını alabilecek. Ücretli öğretmenler de indirimli kartları kullanabilecek.
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GÜÇLÜ FİNANSMAN İÇİNN TEK ÇATI
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devletin iç ve dış borçlanmasından sorumlu olacak güçlü yapı kuruldu. Tüm dünyada devletlerin bono ve tahvil ihraçlarını örgütlü uzmanlaşmış ekiplerin yürüttüğü işleri Türkiye'de de Borçlanma Genel Müdürlüğü yürütecek.
İŞ GARANTİLİ YÜKSEK LİSANS
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 244 Türk öğrencinin Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi aldığını belirterek, "Bu yıl ilk defa 22 Türk öğrencimiz St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi'ne yüksek lisans eğitimine gönderiliyor" dedi.
AKIŞ GYO'DAN TAHVIL İHRACI
Akkök Holding'in iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akiş GYO) 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli ve 2 yıl vadeli 100 milyon TL'lik tahvil ihracı başarıyla gerçekleştirildi. Tahvil ihracına kurumsal yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.
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