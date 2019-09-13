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İşsize meslek ve 2 bin TL maaş

Ülkemizde işsizlere meslek edinme imkanı sunulurken, kurs sırasında harçlık da veriliyor. 'na () kayıt olan gençler, meslek eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katılabiliyor.

İşsize meslek ve 2 bin TL maaş
Ülkemizde işsizlere meslek edinme imkanı sunulurken, kurs sırasında harçlık da veriliyor. 'na () kayıt olan gençler, meslek eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katılabiliyor. Günlük 77,70 lira (aylık 2 bin 20 lira) ödenirken; bu rakam işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 lira. Yine kuruma kayıtlı işsizler, 15 yaşını tamamlamak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak şartlarıyla açılacak kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kursiyere ödenen para günlük 30 ila 50 lira arasında değişiyor. İŞKUR, işsizlerin mesleki niteliğini geliştirme kapsamında Ocak-Ağustos döneminde düzenlediği programlarla 379 binden fazla kişiye eğitim verdi.

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