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  • Ekonomi
  • 13.09.2019 21:45
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 21:45

kullananlara önemli uyarı! Bunlara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor

Gündelik hayatımızda milyonlarca insan kullanarak alışveriş yapıyor. Ancak kredi kartları hayatı kolaylaştırmakla beraber çeşitli sorunların çıkmasına da neden oluyor. Bir kredi kartı sahibi olduktan sonra bilinçli olmak oldukça önem arz ediyor. Zira, kredi kartı kullanımı hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan harcamalar neticesinde sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Kredi kartı kullanma ve kart borcundan kurtulma hakkında detaylar...

Kredi kartı kullananlara önemli uyarı!

Bankalararası Kart Merkezi tarafından sunulan verilere göre (BKM) ülkemizde 67.9 milyon kredi kartı kullanan kişi bulunuyor. Kredi kartı sahibi olan banka müşterisi ise 26 milyon civarında. Bir başka deyişle kişi başına düşen kart sayısı 2'nin üzerinde. Her yıl milyarlarca liralık ödeme kart üzerinden yapılıyor. Kredi kartına, kişinin gelirine göre bir limit belirleniyor. Bu limit ilk yıl için aylık gelirin 2 katını, sonrasında ise 4 katını aşamıyor.

GELİRE GÖRE LİMİT

Posta Gazetesi'nin haberine göre, kredi kartına tanımlanan limit, aynı zamanda bankanın müşterisine açtığı bir kredi. Yani, taksitlerin ve aylık harcamaların son ödeme gününde ödenmesi şart. Tamamı ödenemiyorsa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen asgari tutarın yatırılması gerekiyor. Fakat bazen ödemeler gecikiyor, harcanan limitler gelire göre hesap edilemiyor ve kantarın topuzu kaçınca bütçeyi toparlamak zor oluyor.

KREDİ SİCİLİNİ ETKİLER

Yasal olarak her ay işleyen faiz, ödenemeyen borç nedeniyle bozulan kredi sicili vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor. Kredi kartı borç ve faiz sarmalına düşmüşseniz yine pes etmeyin. Bundan da çıkış yolları var. Kredi kartı olanların bilmesi gereken en önemli güncel detayları, borçtan kurtulmak için ipuçlarını sizin için derledik.

İDARİ TAKİP 2 AY SONRA BAŞLATILIR

Kredi kartı borçları da kredi borçları gibi hukuki yollar ile tahsil ediliyor. Bankalar, öncelikle kişilere kredi kartı borcu olduğunu hatırlatmak amacı ile mesaj atar veya arar.

Eğer borçlu, kartının asgari tutarını arka arkaya 2 ay boyunca ödememişse idari takip süreci başlatılabilir.

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