Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş bankaların emekliler için sunduğu promosyon avantajlarını yakından takip ediyor. 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere 900 liraya kadar promosyon veriliyor. Bu nedenle son zamanlarda emekli promosyon ücretleri ne kadar sorusu merakla araştırılıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli promosyon ücretleri...

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ZAMMI NE KADAR?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor.

Bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...