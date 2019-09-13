Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.09.2019 21:25
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 21:25

Hangi larda kredi leri düştü? İşte banka banka ihtiyaç, konut ve taşıt kredi oranı hesaplama

Türkiye Cumhuriyet Merkez sı'nın (TCMB) indirim kararıyla birlikte güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredi oranları araştırılıyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Hangi bankalarda kredi faiz oranları düştü?" sorusu sorgulatılıyor. Son olarak dört banka kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Peki, güncel kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte banka banka ihtiyaç, konut ve taşıt kredi oranları

Hangi bankalarda kredi faiz oranları düştü?

Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz oranları açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. Son olarak Vakıfbank vatandaşlara kredi faizleriyle ilgili müjdeyi verdi. Yüz binlerce vatandaş müjdelerin ardından bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi bankalarda kredi faiz oranları düştü? İşte banka banka ihtiyaç, konut ve taşıt kredi oranları...

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35'e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHangi bankalarda kredi faizleri düştü? İşte banka banka ihtiyaç, konut ve taşıt kredi oranı hesaplama
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri