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  • 12.09.2019 21:45
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 21:45

Market 14 ilde işçi alımı yapıyor! ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi olan Marketler Zinciri'nde görevlendirmek üzere 14 ilde işçi alımı yapılacak. 'da yer alan ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte güncel ilanları ve detaylar...

ŞOK Market 14 ilde işçi alımı yapıyor!

ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz alımı yapılacak. İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda başvuru hakkında detaylar da paylaşıldı. 81 ilde şubesi bulunan ŞOK'a yapılacak personel alımları merakla ediliyordu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda çeşitli illerde personel alımları yapılacağı belirtildi.

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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