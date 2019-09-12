ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz alımı yapılacak. İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda başvuru hakkında detaylar da paylaşıldı. 81 ilde şubesi bulunan ŞOK'a yapılacak personel alımları merakla ediliyordu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda çeşitli illerde personel alımları yapılacağı belirtildi.

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

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