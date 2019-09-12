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  • 12.09.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 15:53

12 Eylül yatan iller: Evde bakım aylığı yatırıldı mı? Maaş sorgulama nasıl yapılır?

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alan vatandaşlar yatan iller hakkında araştırmalarına devam ediyor. Arama motorlarında hangileri sorusunun araştırması artış gösterdi. Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarih aralığında hesaplarda oluyor. Peki, 12 Eylül tarihinde evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel liste...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım parasının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Her ay belirli tarihler arasında ödenen bakım paralarının ödemelerine dair detaylar e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Bu kapsamda 12 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu merakla sorgulatılan konuların başında bulunuyor. İşte 12 Eylül evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar bakım aylıklarının Adıyaman, Çanakkale, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Giresun, Karabük Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.

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