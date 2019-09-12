Evde bakım parasının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Her ay belirli tarihler arasında ödenen bakım paralarının ödemelerine dair detaylar e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Bu kapsamda 12 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu merakla sorgulatılan konuların başında bulunuyor. İşte 12 Eylül evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar bakım aylıklarının Adıyaman, Çanakkale, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Giresun, Karabük Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.