Teknoloji ve yenilikçi odaklı iş fikirlerine 200 bin liraya varan hibe!

Hükümet, teknoloji geliştirmede dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma, milli üretimi artırma hedefiyle parlak fikirler için kesenin ağzını açtı. Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı'yla teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine, katma değer ve nitelikli istihdam yaratan teşebbüslere dönüştürülmesi için fikir aşamasından pazara kadar destek sağlanıyor. Teknolojik iş fikrine 200 bin liraya kadar teşvik veriliyor.

MENTORLUK DESTEĞİ

Programla nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanıyor. Süreç dahilinde üniversitelerde başarılı işadamları, üst düzey yöneticiler, girişimciler tarafından mentorluk ve danışmanlık desteği de veriliyor. Programın ikinci aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması isteniyor. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasının ardından kuruluşa teminat alınmadan hibe olarak sermaye desteği veriliyor. Kariyer Geliştirme Programı kapsamında da doktoralı bilim insanlarının çalışmalarına 36 ay süresince 360 bin liraya kadar proje desteği sağlanıyor.

Hazal ATEŞ