12 Eylül tarihinde evde bakım aylığı alan vatandaşlar arama motorlarında evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarih aralığında bakım aylıkları hesaplara yatırılıyor. Peki, 12 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar bakım aylıklarının Adıyaman, Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.