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  • 12.09.2019 02:15
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 02:15

12 Eylül'de yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hangi illerde yapıldığı, bakım parası alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Evde bakım aylığı ödemelerine dair detaylar e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Bu kapsamda arama motorlarında 12 Eylül'de yatan iller hangileri sorusu merakla araştırılıyor. Peki, evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı...

12 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

12 Eylül tarihinde evde bakım aylığı alan vatandaşlar arama motorlarında evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarih aralığında bakım aylıkları hesaplara yatırılıyor. Peki, 12 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar bakım aylıklarının Adıyaman, Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.

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