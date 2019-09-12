Altın fiyatları son dakika... Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK toplantısının ardından yapılan açıklamada faizini yüzde 19,75'ten, yüzde 16,50'ye düşürüldüğü duyuruldu. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar gibi altın fiyatlarında da sert düşüş yaşanıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

12 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

12 Eylül Perşembe günü gram altın 274,41 liradan alınırken, 274,77 liradan satılıyor.