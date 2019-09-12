Son dakika: Bakan Albayrak'tan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

10 yıl öncesine göre küresel ve bölgesel anlamda çok farklı noktadayız. Ülkemizin en az düzeyde etkilenmesi adına ihtiyatlı politikalara devam ediyoruz. Ticaret savaşları, ekonomi politikalarını derinden etkiliyor. Bugün ülkeler ticarette dezavantajlı duruma düşmemek için aksiyonlar alıyor. Türkiye olarak biz geçtiğimiz yıl ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık. Küresel ticaret savaşının etkilerine karşı Türkiye dünyada en korunaklı ülkelerden biri olma konusunda adımlar atıyor. Tarihin en büyük küresel ataklarını yaşadığımız son bir yılda elde ettiğimiz kazanımlarına 2020'de çok daha ileriye taşıyacağız.

"YILI POZİTİF BÜYÜME İLE KAPATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme için dengelenme vurgusu yapmıştık. 2019'un ilk çeyreğinde yıllık bazda daralma yaşandı. Ama toparlanma sinyallerini almaya başlamıştık. Yılın ikinci yarısında beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlamayla yılı pozitif büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz. Enflasyonda endeksler eylül ayında hem TÜFE, hem de ÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı net bir şekilde gösteriyor. Yıl sonunda hedeflerimizden daha iyi performansla tamamlayacağız.

"TEMMUZDA CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CARİ FAZLASINI GÖRECEĞİZ"

Yılın kalan aylarında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'lerin üzerinde olduğunu göreceğiz. Cari denge temmuz ayı rakamlarında 12 aylık cari dengede Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük cari fazla rakamını göreceğiz.

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. 2020-2022 YEP'i büyük ihtimal eylül içinde açıklayacağız.