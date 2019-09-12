BİM yüzlerce kasiyer ve reyon görevlisi işçi alımı yapacak! BİM işçi ilanı başvuruları nasıl yapılır? BİM Market tarafından yayımlanan ilanlar yakından takip ediliyor. BİM Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz alımı yapılacak. İlanlarda başvuru hakkında detaylara da yer verildi. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi kasiyer ve reyon görevlisi işçi alımı hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM işçi ilanı başvuruları nasıl yapılır? İşte ilana dair bilinmesi gereken detaylar...

Haberler Ekonomi Haberleri BİM yüzlerce kasiyer ve reyon görevlisi işçi alımı yapacak! BİM işçi ilanı başvuruları nasıl yapılır?