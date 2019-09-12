BİM yüzlerce kasiyer ve reyon görevlisi işçi alımı yapacak! BİM işçi ilanı başvuruları nasıl yapılır?

Belirli tarihler aralığında İŞKUR üzerinden BİM'de görevlendirmek üzere işçi alım ilanları yayınlanıyor. 81 ilde şubesi bulunan BİM'e yapılacak personel alımları merakla bekleniyordu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda çeşitli illerde personel alımları yapılacağı duyuruldu. Peki, BİM işçi ilanı başvuruları nasıl yapılır? İşte ilana ilişkin her şey...
BİM PERSONEL ALIM İLANI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
BİM KASİYER ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
BİM güncel iş ilanlarını için bir sonraki sayfaya geçiniz...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.