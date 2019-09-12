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  • 12.09.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 19:44

370 bin TL'ye varan destek! hibe destek kredisi nasıl alınır? nelerdir?

Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı yani kısaca tarafından büyük fırsatlar sunuluyor. Destek kredisi alma düşüncesi olan vatandaşlar bu nedenle nasıl alınır sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, ? İşte merak edilen detaylar...

KOSGEB destek kredisi nasıl alınır?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) verdiği destekler sayesinde bugüne kadar pek çok insan kendi işini kurdu. Destek kredisi almayı düşünenler bu nedenle KOSGEB destek kredisi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB başvuru şartları nelerdir? İşte KOSGEB destekleri ve başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenler...

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir. KOSGEB'e üye olan KOBİ'ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmektedir.

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