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Gıda koruyucusu üreten Arkim 6 ülkeye a başladı

, geliştirdikleri ürünün gıdaları 2 yıl koruduğunu söyledi. Gıda koruyucusu üreten Arkim, İTÜNOVA TTO'nun patent ve ticarileştirme desteğiyle 'nde aralarında Singapur, , , Tayland, ve Vietnam'ın da yer aldığı ülkelere a başladı.

6 ülkeye ihracata başladı

Gıda koruyucusu üreten Arkim, İTÜNOVA TTO'nun patent ve ticarileştirme desteğiyle Asya Pasifik Bölgesi'nde aralarında Singapur, , , Tayland, ve Vietnam'ın da yer aldığı ülkelere a başladı. Arkim Kurucu Ortağı Elif Güngör Reis, "Ürünümüz tamamen doğal kalsiyum kaynağından elde ediliyor. İçine katıldığı ürünü 2 yıl koruyabiliyor" dedi. İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi'nin desteğiyle Asya Pasifik pazarına çıkarak bu alanda bir ilki başardıklarını vurgulayan Reis, "2020'de 250 bin dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil de "Bir projenin oluşturulması, fonunun bulunması, yürütülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, patentlenmesi ve ticarileştirilmesi ile ilgili birçok konuda akademisyen ve girişimcilere destek veriyoruz. Arkim ile birlikte yürüttüğümüz süreçte öncelikli olarak 'ndeki ihtiyacı tespit ettik" ifadesini kullandı.

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