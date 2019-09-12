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  • 12.09.2019 08:15
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 08:15

son dakika yükselişte! 12 Eylül Perşembe ve oldu? Güncel döviz kurları

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşında yeni gelişme yaşandı. ABD'den Çin'e uygulanacak ek vergiye erteleme kararı geldi. Bu gelişmelerin ardından dolar yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Peki, bugün ve oldu? İşte 12 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde 5.79'u test eden dolar kuru gün içerisinde 5.75 seviyesine indi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında ABD'nin Çin'e uygulanacak ek vergiye erteleme kararı sonrası dolarda dalgalanma yaşanıyor. Öte yandan piyasalar Merkez Bankası faiz kararını yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Eylül güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,7517
Satış: 5,7575

EURO
Alış: 6,3420
Satış: 6,3512

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