Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde 5.79'u test eden dolar kuru gün içerisinde 5.75 seviyesine indi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında ABD'nin Çin'e uygulanacak ek vergiye erteleme kararı sonrası dolarda dalgalanma yaşanıyor. Öte yandan piyasalar Merkez Bankası faiz kararını yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Eylül güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,7517
Satış: 5,7575
EURO
Alış: 6,3420
Satış: 6,3512
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