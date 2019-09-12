Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde 5.79'u test eden dolar kuru gün içerisinde 5.75 seviyesine indi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında ABD'nin Çin'e uygulanacak ek vergiye erteleme kararı sonrası dolarda dalgalanma yaşanıyor. Öte yandan piyasalar Merkez Bankası faiz kararını yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Eylül güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7517

Satış: 5,7575

EURO

Alış: 6,3420

Satış: 6,3512