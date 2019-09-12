Günümüzde sınai mülkiyet haklarının önemi giderek artıyor. Destek Patent tarafından TÜRKPATENT'in son 5 yıllık verilerinden gerçekleşen analize göre, Türkiye'de 2014-2018 arasında patent ve faydalı model başvurularındaki toplam sayı yaklaşık 100 bini buluyor.



Kemal Yamankaradeniz

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Türkiye'de patent ve faydalı model başvuru sayılarında önceki yıllara göre artış söz konusu. Dünyada ülkelerinin inovasyon performansını ölçen raporlardan biri olan '2019 Global İnovasyon Endeksi'ne göre Türkiye bu yıl, geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 129 ülke arasında 49'uncu sırada yer aldı. 'Ancak bunlar yeterli mi?' diye sormamız gerekiyor. Potansiyelimizi göz önünde bulundurursak, yeterli değil. Ar-Ge ve yenilikçi üretimle kısa süre içerisinde hedeflerin ötesine geçebileceğimizi düşünüyorum" dedi.