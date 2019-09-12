Sivas'ta yaşayan Nezahat Mazman (38), 7 yıl önce katıldığı girişimcilik kursunda, kentin meşhur köftesi için proje hazırladı. Köfteye kadın elinin değmesini amaçlayan Mazman, projesi kabul görünce aldığı destekle kendi işyerini açtı. 'Köfteci Nezahat Usta' olarak tanınan Mazman, bu alanda kadın olarak kentte bir ilki gerçekleştirdi. Evli ve 3 çocuk annesi Mazman, "7 yıldır buranın ekmeğini yiyoruz. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eti ben pişiriyorum. Ayrıca kızım garsonluk yapıyor. Aile lokantası gibi oldu, hep beraber çalışıyoruz. Ama usta benim" diye konuştu.