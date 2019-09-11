Gulf Sigorta, kasko seçeneklerini artık Tamoniki.com üzerinden de müşterilerine ulaştırıyor. Aracına kasko yaptırmak isteyenlerle anlaşmalı sigorta şirketlerini bir araya getiren fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki. com ve Gulf Sigorta işbirliği yaptı. Gulf Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç, yepyeni bir dağıtım kanalı üzerinden müşterilerine ulaşacak olmaktan memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "İşbirliği ile müşteri memnuniyetimizi daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 11.09.2019
- Gazete
Gulf’tan kasko kolaylığı
Gulf Sigorta, kasko seçeneklerini artık Tamoniki.com üzerinden de müşterilerine ulaştırıyor. Aracına kasko yaptırmak isteyenlerle anlaşmalı sigorta şirketlerini bir araya getiren fiyat karşılaştırma sitesi Tamoniki. com ve Gulf Sigorta işbirliği yaptı.
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