Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alanların gündeminde maaşların ne zaman yatırılacağı bulunuyor. Evde bakım paraları her ay il il belirlenen tarih aralıklarında hesaplarda oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hangi illerde yatırıldığı şu sıralar merak konusu. Peki, 11 Eylül'de evde bakım aylığı yatan iller nasıl öğrenilir? İşte maaşların yatırıldığı iller...

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylıklarının şu ana kadar Adıyaman, Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.