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  • 11.09.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 17:51

ne zaman yatırılacak? 11 Eylül'de evde bakım aylığı yatan iller nasıl öğrenilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde ödeniyor. Ayın ortalarına geldiğimiz şu günlerde " ne zaman yatırılacak?" sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, 11 Eylül'de evde bakım aylığı yatan iller nasıl öğrenilir? İşte evde bakım maaşına dair detaylar...

Evde bakım parası ne zaman yatırılacak?

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alanların gündeminde maaşların ne zaman yatırılacağı bulunuyor. Evde bakım paraları her ay il il belirlenen tarih aralıklarında hesaplarda oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hangi illerde yatırıldığı şu sıralar merak konusu. Peki, 11 Eylül'de evde bakım aylığı yatan iller nasıl öğrenilir? İşte maaşların yatırıldığı iller...

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylıklarının şu ana kadar Adıyaman, Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.

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