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  • 11.09.2019 20:08
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 20:08

BİM ve ŞOK işçi alım ilanları: İŞKUR üzerinden şubelere yüzlerce kasiyer alınacak! Başvuru şartları neler?

İŞKUR tarafından yayımlanan personel alım ilanları iş arayışı olan vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. 81 ilde şubesi bulunan BİM ve ŞOK tarafından belirli zaman aralıklarında personel alımı yapılıyor. Bu nedenle firmaların İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanlar araştırılıyor. İşte BİM ve ŞOK işçi alım ilanları...

BİM ve ŞOK'a, İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapılacak!

BİM ve ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere yapılan tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımları pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. BİM ve ŞOK'ta çalışmak isteyen vatandaşlar BİM ve ŞOK işçi alım ilanları hakkında araştırma yapıyor. Belirli zaman aralığında, İŞKUR üzerinden BİM ve ŞOK'ta görevlendirmek üzere işçi alım ilanları yayınlanıyor.Peki, BİM ve ŞOK Market işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

BİM PERSONEL ALIM İLANI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM İSTANBUL KASİYER ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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