Katılım sigortacılığında hizmet verdiği ürünlerle dikkat çeken Katılım Emeklilik, sağlık tarafındaki yeni ürünü Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı duyurdu. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'yla sigortalılarımızın, SGK anlaşmalı özel hastanelere gittiğinde fark ücreti ödememelerini sağlıyoruz. Tam Katılım Sağlık Sigortası ürünümüzü Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ve yakın zaman önce sunduğumuz Gülümseten Sağlık Sigortası izledi. İhtiyaca odaklanan ürünler geliştirmeye devam ediyoruz" dedi. Bu kategorideki sağlık sigortası ürünleriyle 5 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Sincek, "Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile 500'ü aşkın hastanede fark ücreti olmadan hizmet alınmasını sağlıyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 11.09.2019
- Gazete
Fark ücreti yok
Katılım sigortacılığında hizmet verdiği ürünlerle dikkat çeken Katılım Emeklilik, sağlık tarafındaki yeni ürünü Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı duyurdu. Ayhan Sincek, sigortalıların 500’ü aşkın hastanede fark ücreti ödemediğini söyledi...
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