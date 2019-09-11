Ev kadınları ev işleriyle ve evde yaptıkları üretimle ekonomiye katkı yapıyor. Ülkemizde ev kadınlarına gerek emeklilik imkanı gerekse esnaflık hakkı sunuluyor.
- Ekonomi
- 11.09.2019
- Gazete
Ev kadınına çifte fırsat
Ev kadınlarına emeklilik imkanı ve vergi muafiyetiyle esnaflık hakkı var. İsteğe bağlı sigorta sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. İşte bu imkanlardan yararlanma yolları
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