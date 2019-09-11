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Ev kadınına çifte fırsat

Ev kadınlarına emeklilik imkanı ve vergi muafiyetiyle esnaflık hakkı var. İsteğe bağlı sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. İşte bu imkanlardan yararlanma yolları

Ev kadınına çifte fırsat
Ev kadınları ev işleriyle ve evde yaptıkları üretimle ekonomiye katkı yapıyor. Ülkemizde ev kadınlarına gerek emeklilik imkanı gerekse esnaflık hakkı sunuluyor.

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