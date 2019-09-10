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  • 11.09.2019 02:18
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 02:21

11 Eylül yatan iller nasıl öğrenilir? açıklandı mı?

Evde bakım aylığı alan on binlerce vatandaş maaşların yatırılacağı tarihe odaklandı. Arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. alan vatandaşlar hangi illerde maaşların yattığını sorgulatıyor. Peki, evde bakım parası ödeme tarihi açıklandı mı? 11 Eylül nasıl öğrenilir?

11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım parası ödeme tarihi açıklandı mı? Eylül ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, 11 Eylül evde bakım parası yatan iller nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞLARI HANGİ İLLERDE YATIRILDI?

Evde bakım aylıklarının şu ana kadar Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.

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