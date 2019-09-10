Evde bakım parası ödeme tarihi açıklandı mı? Eylül ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Her ay belirli tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, 11 Eylül evde bakım parası yatan iller nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞLARI HANGİ İLLERDE YATIRILDI?

Evde bakım aylıklarının şu ana kadar Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.