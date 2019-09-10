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  • 10.09.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 22:34

? nelerdir? Toplu ödemeyle...

Emekli olmak için gün sayan yüz binlerce vatandaş lik yasasındaki son durumu merak ederken aynı zamanda nı araştırıyor. Yasalara göre çalışılmayan dönemler için geriye ödeme imkanı bulunmamakta. Ancak bazı istisnalara göre toplu ödeme yaparak yıllarca çalışmadan kurtulup erken emekli olma şansınız olabiliyor. Peki, ? Erken emekli olmanın şartları nelerdir? İşte konu hakkında bilgiler...

Erken emekli olmanın şartları nelerdir?

Çalışan her vatandaş bir gün emekli olmanın hayalini kuruyor. Türkiye'de emekli olmak için belirlenen sayıda gün prim ödemek ve belirlenen yaşa gelmek gerekiyor. Ancak birçok insan belli dönemlerde çalışamıyor, ya da çalışsa bile sigortası yapılmamış oluyor ve primlerini tamamlayamıyor. Peki, erken emeklilikte son durum nedir? İşte merak edilen detaylar...

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile toplu ödeme yaparak bu günleri satın almak mümkün olabiliyor. Böylece yıllarca çalışmadan toplu ödeme ile erken emeklilik de sağlanıyor.

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