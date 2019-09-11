Evde bakım maaşı yatan iller konusunda araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı bazı illerde yatmaya başladı. Bakım aylığı alan kişiler, maaşın yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 12 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım aylığı yatan iller sorgulama ekranı...
12 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
12 Eylül Perşembe günü evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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