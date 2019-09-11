Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.09.2019 07:45
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 07:45

12 Eylül yatan iller sorgulama! yatan iller hangileri?

12 Eylül yatan iller hangileri? Bakıma muhtaç hasta, engelli kişilere bakanlara devlet tarafından bakım aylığı veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın denetiminde verilen evde bakım maaşının bu ay hangi illere yattığı merak ediliyor. Peki, 12 Eylül hangileri? İşte e-Devlet giriş ile yatan iller sorgulama...

12 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller konusunda araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı bazı illerde yatmaya başladı. Bakım aylığı alan kişiler, maaşın yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 12 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım aylığı yatan iller sorgulama ekranı...

12 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

12 Eylül Perşembe günü evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN (E-DEVLET)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri12 Eylül evde bakım maaşı yatan iller sorgulama! Evde bakım aylığı yatan iller hangileri?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri