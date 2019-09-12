12 Eylül EYT ile ilgili son dakika gelişmesi... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni açıklama geldi. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca EYT'li heyecanlı şekilde son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte 12 Eylül EYT ile ilgili son gelişmeler...

"EYT'LİLERİN DÜŞÜNCELERİNİ ALACAK"

Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lilerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.