Türkiye’de en çok Letonyalılar kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ocak- Temmuz dönemine ait konaklama istatistiklerini açıklarken ortalama en çok kalış süresi olanlar 4,76 ile Letonyalı turistlerden oluştu. Bu yılın 7 ayında ayda tesislere geliş sayısı 16, 5 milyonu yabancı olmak üzere 30 milyon 695 bin oldu. Geceleme sayısı ise yabancılarda 59 milyon 40 bin 380, yerli de ise 26 milyon 355 bin 353 olmak üzere toplamda 85 milyon 395 bin 733 oldu. Kalış süreleri ise yabancıların 3,58, yerlilerin ise 1,86 dolduğu açıklandı. Doluluk oranlarının ise yabancılarda yüzde 38,46, yerlilerde ise yüzde 17,17 olmak üzere toplam yüzde 55,63 oldu.
ENERJİYE 174 MİLYAR DOLARLIK KATKI
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda hizmete alınan 553 Hidroelektrik Santralinde (HES) üretilen 667 milyar kilovatsaat elektrik ile ülke ekonomisine bugüne kadar 174 milyar liralık katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'de hidroelektrik enerjisinin elektriğin sigortası olduğunu söyledi. Aydın, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığının azalması gerektiğini belirterek, "Su kaynakları bakımından söz konusu avantajlara sahip ülkemiz, bu kaynakların değerlendirilmesi noktasında ne yazık ki henüz ulaşılması gereken düzeyde değil. Bir diğer önemli konu ise Türkiye enerjide maalesef dışa bağımlı durumda. Enerji bağımlılığını azaltmak için de yerli kaynakları hızla devreye sokmamız gerekiyor." diye konuştu.
GIDA SEKTÖRÜ REKORA KOŞTU
109'u yabancı 2.000'den fazla markanın buluştuğu CNR Food İstanbul, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. CNR Food İstanbul'u 117 ülkeden yerli ve yabancı 50 binden fazla kişi ziyaret etti. Yabancı katılımcı sayısını geçen yıla göre yüzde 57, yabancı ziyaretçi sayısını ise yüzde 70'in üzerinde arttıran CNR Food İstanbul'da katılımcı firmaların, kurdukları iş bağlantılarıyla 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi sağladığı ifade ediliyor.
ENERJİYE 174 MİLYAR DOLARLIK KATKI
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda hizmete alınan 553 Hidroelektrik Santralinde (HES) üretilen 667 milyar kilovatsaat elektrik ile ülke ekonomisine bugüne kadar 174 milyar liralık katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'de hidroelektrik enerjisinin elektriğin sigortası olduğunu söyledi. Aydın, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığının azalması gerektiğini belirterek, "Su kaynakları bakımından söz konusu avantajlara sahip ülkemiz, bu kaynakların değerlendirilmesi noktasında ne yazık ki henüz ulaşılması gereken düzeyde değil. Bir diğer önemli konu ise Türkiye enerjide maalesef dışa bağımlı durumda. Enerji bağımlılığını azaltmak için de yerli kaynakları hızla devreye sokmamız gerekiyor." diye konuştu.
GIDA SEKTÖRÜ REKORA KOŞTU
109'u yabancı 2.000'den fazla markanın buluştuğu CNR Food İstanbul, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. CNR Food İstanbul'u 117 ülkeden yerli ve yabancı 50 binden fazla kişi ziyaret etti. Yabancı katılımcı sayısını geçen yıla göre yüzde 57, yabancı ziyaretçi sayısını ise yüzde 70'in üzerinde arttıran CNR Food İstanbul'da katılımcı firmaların, kurdukları iş bağlantılarıyla 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi sağladığı ifade ediliyor.
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