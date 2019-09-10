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  • 10.09.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 10:48

, beş yıldızlı küresel havayolu seçildi

TÜRK (), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği () tarafından 2020 yılının beş yıldızlı küresel havayolu seçildi. Havayolu şirketleri, koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek ve içecek, eğlence ve Wi-Fi kategorilerinde beş yıldız üzerinden değerlendirildi.

THY'ye büyük ödül!

/ IFSA Ödülleri küresel seyahat uzmanlarının katılımıyla 9 Eylül tarihinde Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Yapılan değerlendirmelerde Temmuz 2018 ile Haziran 2019 arasında, dünya çapında yaklaşık 600 havayolu şirketinin 1 milyonun üzerinde uçuşunu puanlayarak 2020 yılının yıldızlarını seçtiler. Havayolu şirketleri, koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek ve içecek, eğlence ve Wi-Fi kategorilerinde beş yıldız üzerinden değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda , üst üste üçüncü kez beş yıldız ortalaması ile ödüllendirildi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ
Kazanılan ödül ile ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Türk Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı , "Türk Hava Yolları olarak misafirlerimize seyahatlerinin her aşamasında mükemmelliği sunmayı hedefliyoruz. Dreamliner tipi uçaklarımızda yenilenen kabin tasarımımız, havacılık endüstrisinde çığır açan yeni evimiz Havalimanı ve bulutların üzerindeki ayrıcalıklı hizmetlerimiz ile bir değişim yaşıyoruz. Bu değişimin yolcularımız tarafından beş yıldızla ödüllendirildiğini görmek mutluluk veriyor. APEX'e ve birlikte uçtuğumuz tüm değerli konuklarımıza, bu gayretimizi görüp takdir ettikleri ve bizi bu değerli ödüle üst üste üçüncü kez lâyık gördükleri için sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

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