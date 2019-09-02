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'in forma sponsoru oldu

Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden (), Arjantinli takımı 'in forma sponsoru oldu. 4 Ağustos'taki Lanus maçına, THY logolu formalarıyla çıkan River Plate, önümüzdeki üç sezon boyunca tüm karşılaşmalarında bu formaları giyecek. THY ve Başkanı M. , "Farklı spor dallarına sağladığımız global sponsorluk destekleri ile sporun kapsayıcı ve bütünleyici kabiliyeti sayesinde dünya genelindeki farklı kitle ve topluluklara ulaşabiliyoruz. sporseverlerle aramızda sağlam bir bağ kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'Onofrio da "Sponsorluk anlaşması dünyaya açılmamızı sağlayacak" diye konuştu.

THY River Plate formasında
Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden Türk Hava Yolları (), Arjantinli takımı River Plate'in forma sponsoru oldu. 4 Ağustos'taki Lanus maçına, THY logolu formalarıyla çıkan , önümüzdeki üç sezon boyunca tüm karşılaşmalarında bu formaları giyecek. THY ve Başkanı M. İlker Aycı, "Farklı spor dallarına sağladığımız global sponsorluk destekleri ile sporun kapsayıcı ve bütünleyici kabiliyeti sayesinde dünya genelindeki farklı kitle ve topluluklara ulaşabiliyoruz. sporseverlerle aramızda sağlam bir bağ kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'Onofrio da "Sponsorluk anlaşması dünyaya açılmamızı sağlayacak" diye konuştu.


Sponsorlukla ilgili River Plate'in El Monumental stadyumunda toplantı düzenlendi.

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