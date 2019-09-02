Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden Türk Hava Yolları (THY), Arjantinli futbol takımı River Plate'in forma sponsoru oldu. 4 Ağustos'taki Lanus maçına, THY logolu formalarıyla çıkan River Plate, önümüzdeki üç sezon boyunca tüm karşılaşmalarında bu formaları giyecek. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Farklı spor dallarına sağladığımız global sponsorluk destekleri ile sporun kapsayıcı ve bütünleyici kabiliyeti sayesinde dünya genelindeki farklı kitle ve topluluklara ulaşabiliyoruz. Bugün Arjantinli sporseverlerle aramızda sağlam bir bağ kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'Onofrio da "Sponsorluk anlaşması dünyaya açılmamızı sağlayacak" diye konuştu.
Sponsorlukla ilgili River Plate'in El Monumental stadyumunda toplantı düzenlendi.
Sponsorlukla ilgili River Plate'in El Monumental stadyumunda toplantı düzenlendi.
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