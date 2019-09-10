Sanayi boyasına kadın eli değdi

Tekirdağ Çerkezköy'de renk üretim merkezinin sahibi Necati Erdem'in vefatının ardından işlerin başına eşi Hanife Erdem geçti. Tesiste oto sanayide kullanılan boyalar üreten Erdem, "Çevremdeki insanlar bana hep 'Kadın başına yapamazsın' diyorlardı. 'Bu ülkeyi kadınlar sırtlarında cephane taşıyarak, cepheye mühimmat taşıyarak kurtardı. Ben renk üretimi mi yapamayacağım?' diyerek, işe koyuldum. Birkaç denemeden sonra işi çözdüm. Artık hem evi hem de işyerini idare edebiliyorum" diye konuştu.
- Ekonomi
- 10.09.2019
- Gazete
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