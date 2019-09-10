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Sanayi boyasına kadın eli değdi

Çerkezköy'de renk üretim merkezinin sahibi 'in vefatının ardından işlerin başına eşi geçti. Tesiste oto sanayide kullanılan boyalar üreten Erdem, "Çevremdeki insanlar bana hep 'Kadın başına yapamazsın' diyorlardı. 'Bu ülkeyi kadınlar sırtlarında cephane taşıyarak, cepheye mühimmat taşıyarak kurtardı. Ben renk üretimi mi yapamayacağım?' diyerek, işe koyuldum. Birkaç denemeden sonra işi çözdüm. Artık hem evi hem de işyerini idare edebiliyorum" diye konuştu.

Sanayi boyasına kadın eli değdi
Tekirdağ Çerkezköy'de renk üretim merkezinin sahibi 'in vefatının ardından işlerin başına eşi Hanife Erdem geçti. Tesiste oto sanayide kullanılan boyalar üreten Erdem, "Çevremdeki insanlar bana hep 'Kadın başına yapamazsın' diyorlardı. 'Bu ülkeyi kadınlar sırtlarında cephane taşıyarak, cepheye mühimmat taşıyarak kurtardı. Ben renk üretimi mi yapamayacağım?' diyerek, işe koyuldum. Birkaç denemeden sonra işi çözdüm. Artık hem evi hem de işyerini idare edebiliyorum" diye konuştu.

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