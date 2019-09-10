Projesi olana hibe destek

Jeotermal enerji alanında Ar-Ge projeleri desteklenecek. Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK'ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMİCA kapsamında, jeotermal enerji alanında Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açıldı. Programda hibe şekilde destek verilecek. Destek oranı büyük firmalar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75 olacak. Proje çağrısına, GEOTHERMICA çağrısına katılan ülkelerden en az 3 farklı ülkeden olmak üzere, en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecek. Geothermica çağrısına Türkiye, Fransa, Almanya, İzlanda, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İrlanda, Norveç, ABD ve İsviçre katıldı.
20 EYLÜL SON GÜN
Türkiye'den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK'a ön kayıt başvuruları için son tarih 20 Eylül olarak belirlendi. 11 Kasım'da ön başvuruların sonuçları açıklanırken, 31 Ocak 2020'ye kadar ise proje önerilerinin başvuruları yapılacak. Çağrıya katılan Türk firmaları, uluslararası başvuruyla eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın 1509 uluslararası sanayi AR-GE projeleri destekleme programına da başvuracak. Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilecek.
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamındaki GEOTERMİCA projesine, jeotermal alanda Ar-Ge projeleri başvuracak. Firmalara yüzde 60, KOBİ'lere yüzde 75 destek verilecek.
20 EYLÜL SON GÜN
Türkiye'den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK'a ön kayıt başvuruları için son tarih 20 Eylül olarak belirlendi. 11 Kasım'da ön başvuruların sonuçları açıklanırken, 31 Ocak 2020'ye kadar ise proje önerilerinin başvuruları yapılacak. Çağrıya katılan Türk firmaları, uluslararası başvuruyla eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın 1509 uluslararası sanayi AR-GE projeleri destekleme programına da başvuracak. Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilecek.
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamındaki GEOTERMİCA projesine, jeotermal alanda Ar-Ge projeleri başvuracak. Firmalara yüzde 60, KOBİ'lere yüzde 75 destek verilecek.
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