Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dünkü işlem gününde altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine düştü. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalarak 277 bin liraya geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,14 düşüşle 278,80 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

11 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

11 Eylül Çarşamba günü gram altın 275,43 liradan alınırken, 275,49 liradan satılıyor.