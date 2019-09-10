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  • 11.09.2019 06:59
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 06:59

düşüşte! 11 Eylül , gram, çeyrek, ne kadar?

son dakika... Çeşitli merkez bankalarından gelen para politikasında gevşeme sinyalleri ve artan risk iştahı etkisiyle altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. İç piyasada dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,14 azalışla 278,80 liradan tamamladı. İşte 11 Eylül ...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Dünkü işlem gününde altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine düştü. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalarak 277 bin liraya geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,14 düşüşle 278,80 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

11 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

11 Eylül Çarşamba günü gram altın 275,43 liradan alınırken, 275,49 liradan satılıyor.

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