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  • 11.09.2019 07:09
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 07:09

11 Eylül sorgulama! 2019 hangileri?

işlemleri günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ları, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, 11 Eylül hangileri? İşte e-Devlet giriş ile sorgulama...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı alan vatandaşlar, bu ayın bakım aylığının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım aylığı sorgulamaları internet üzerinden yapılabiliyor. Peki, 11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım parası yatan iller sorgulama...

11 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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