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  • 11.09.2019 08:46
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 08:46

da faiz kararı öncesi hareketlilik! 11 Eylül ve ne kadar oldu?

son dakika... Geçtiğimiz hafta kapanışında 5.71 seviyesinde işlem gören dolar/TL, pazartesi günü ABD Hazine Bakanı Mnuchin'i S-400 açıklamalarının ardından 5.73'lı seviyeleri test etmişti. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Peki, bugün ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar, yatırımcıların temkinli de olsa riskli varlıklara yönelmesinden destek bularak değerini korurken, yen değer kaybetti. Ancak kurlar başlıca merkez bankalarının toplantıları öncesinde dar aralıkta işlem gördü. Yatırımcıların dikkati Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günkü toplantısına çevrildi. ECB'nin bu toplantıda faizleri düşürmesi bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,7719
Satış: 5,7771

EURO
Alış: 6,3816
Satış: 6,3859

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