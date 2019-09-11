Dolar son dakika... Dolar, yatırımcıların temkinli de olsa riskli varlıklara yönelmesinden destek bularak değerini korurken, yen değer kaybetti. Ancak kurlar başlıca merkez bankalarının toplantıları öncesinde dar aralıkta işlem gördü. Yatırımcıların dikkati Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günkü toplantısına çevrildi. ECB'nin bu toplantıda faizleri düşürmesi bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Eylül güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,7719
Satış: 5,7771
EURO
Alış: 6,3816
Satış: 6,3859
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